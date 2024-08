O setor defensivo foi um dos grandes problemas do Manchester United na temporada passada, que culminou com resultados ruins e somente a oitava colocação do Campeonato Inglês. Para evitar que as falhas persistam na nova temporada que se inicia, a diretoria do clube atendeu Erik Ten Hag e anunciou nesta terça-feira as chegadas do zagueiro Matthijs De Ligt e do lateral-direito Noussair Mazraoui, dupla que já trabalhou com o treinador.