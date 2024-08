Akhmed Tazhudinov se tornou o primeiro homem do Bahrein na história a conquistar um ouro olímpico ao derrotar o georgiano Givi Matcharashvili, por encostamento, na final da categoria até 97 kg da luta livre do wrestling neste domingo em Paris-2024. Nas outras três vezes que o país chegou ao topo do pódio, foram mulheres que ouviram o hino do Bahrein e todas eram do atletismo.