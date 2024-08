Luiz Maurício da Silva encerrou nesta terça-feira um jejum de quase 100 anos no atletismo brasileiro. Ele avançou à final do lançamento do dardo na Olimpíada de Paris-2024, o que não acontecia há 92 anos na história da prova. O último representante do País numa final desta categoria foi Heitor Medina nos Jogos de Los Angeles-1932.