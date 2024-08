Leila está no Rio, mas não irá ao estádio para Botafogo x Palmeiras na Libertadores

Em mais um capítulo da rivalidade Botafogo x Palmeiras, Leila Pereira não estará presente no estádio Engenhão nesta quarta-feira, junto com a delegação palmeirense, para o confronto válido pela Copa Libertadores. A presidente do clube paulista, no entanto, viajou ao Rio de Janeiro. A ideia é evitar um encontro com John Textor, dono da SAF do Botafogo, e quaisquer ataques que possa vir a receber da torcida alvinegra, após trocas de farpas entre os mandatários nos últimos meses.