O primeiro jogo do Leicester em sua volta à elite do Campeonato Inglês não foi fácil. Logo de cara, um dos integrantes do "big six", grupo com seis gigantes do país. Depois de passar enorme pressão na primeira etapa e ir ao intervalo com derrota parcial de 1 a 0 para o Tottenham, o time foi salvo pelo ídolo Vardy, de 37 anos, que garantiu o empate por 1 a 1 em gol de cabeça.