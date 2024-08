Ex-companheiro de Carlos Sainz na Fórmula 1 (correram pela McLaren entre 2019 e 2020), o inglês Lando Norris, da Mercedes, não curtiu muito a assinatura do amigo com a equipe Williams a partir de 2025 após abrir lugar para Lewis Hamilton na Ferrari. Em sua opinião, o espanhol "é muito bom" e devia assinar contrato com a Red Bull, atual tricampeã com Max Verstappen e também dominante no Mundial de Construtores.