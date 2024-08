Vice-líder do Campeonato Brasileiro e nas quartas de final da Copa Libertadores, o Botafogo deve ter reforços importantes na reta final da temporada. O atacante Júnior Santos fez seguidas postagens em suas redes sociais sobre a sua recuperação e, uma delas em particular, chamou atenção dos torcedores. Ele aparece batendo bola com o meia Eduardo, que também está entregue ao departamento médico, e indicou que o retorno aos gramados está próximo.