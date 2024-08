Judô brasileiro surpreende, encontra heroínas e tem melhor campanha nos Jogos Olímpicos

A medalha inédita do judô por equipes - categoria disputada desde os Jogos de Tóquio - marca o melhor desempenho da delegação brasileira em uma modalidade, superando a Olimpíada de Londres-2012. Com um ouro (Beatriz Souza), prata (Willian Lima) e dois bronzes (Larissa Pimenta e disputa por equipes), se despede de Paris com quatro pódios. Há 12 anos, o Brasil também teve quatro medalhas com o judô, mas nenhuma prata. Rafael "Baby" Silva e Mayra Aguiar são os medalhistas remanescentes daquele ano presentes na delegação de Paris.