Jucielen Romeu é mais uma representante do boxe brasileiro perto da briga por medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A paulista de Rio Claro travou um disputado e duro combate com a americana Alyssa Mendoza no peso mosca (57kg), e buscou a vitória nos pontos, por 4 a 1, e vaga nas quartas de final no round decisivo, quando atendeu as recomendações do técnico para revirar o placar.