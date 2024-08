Após perder a condição de líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos vai sofrer uma baixa importante na partida diante do Brusque, no dia 7 de setembro, em jogo válido pela 25ª rodada da competição. Isso porque o lateral-direito JP Chermont foi convocado para integrar a a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos no início do mês que vem.