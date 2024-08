Jogadoras da seleção de futebol exaltam força do grupo e vaga 'desacreditada' na final olímpica

Autora de um gol e uma assistência nos 4 a 2 sobre a campeã do mundo Espanha, na semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 desta terça-feira, a atacante Gabi Portilho fez um grande desabafo após a vaga definida na decisão diante dos Estados Unidos, no sábado (meio-dia de Brasília). Ao mesmo tempo em que celebrava e exaltava as companheiras, revelou que a desconfiança sobre a seleção brasileira serviu de combustível para uma classificação "desacreditada."