O zagueiro do Nacional Juan Izquierdo continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein após desmaiar no campo do MorumBis em partida contra o São Paulo, pela Libertadores. Boletim médico publicado pelo hospital neste sábado, revelou que o atleta teve parada cardíaca e arritmia e foi necessário o uso de desfibrilador para reanimá-lo.