O Ituano conquistou um grande resultado neste sábado ao derrotar o Goiás por 1 a 0, no estádio Novelli Júnior, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi importantíssimo para deixar o clube paulista vivo no torneio, mas ainda não o tira da zona de rebaixamento.