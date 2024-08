Única representante do Brasil no pentatlo moderno nos Jogos de Paris, Isabela Abreu encerrou sua participação na Olimpíada da França neste sábado ao terminar a semifinal A na 16ª posição, com 1.280 pontos. Somente as nove mais bem colocadas avançaram para final, que acontece neste domingo, às 6h (de Brasília).