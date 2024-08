O Campeonato Brasileiro Feminino teve nesta quarta-feira (21) todos os oito jogos acontecendo de forma simultânea, válidos pela 15ª e última rodada da fase de grupos. Internacional e Red Bull Bragantino ficaram com as últimas vagas. O time gaúcho goleou o já rebaixado Santos por 6 a 2, com show de Patrícia e Letícia Monteiro, enquanto que a equipe paulista superou o Cruzeiro por 2 a 1.