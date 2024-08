O Internacional, mesmo com um empate heroico, mais uma vez não conseguiu agradar seu torcedor, que passa a fazer as contas na briga contra o rebaixamento. Neste domingo, o time gaúcho recebeu o Athletico-PR, no Beira Rio, pela 22.ª rodada do Brasileirão, e no último minuto, conseguiu a igualdade em 2 a 2, que frustrou sua torcida; O resultado provocou muitas vaias ao término do jogo.