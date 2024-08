Principal cabeça de chave e líder disparada do ranking, a polonesa Iga Swiatek precisou de pouco mais de uma hora para derrotar a ucraniana Marta Kostyuk, 21ª do mundo, e avançar às quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati nesta sexta-feira. Sem dificuldade, a favorita venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/2.