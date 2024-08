A organização do Rio Open, principal torneio da ATP realizado no Brasil, oficializou nesta terça-feira a segunda grande estrela internacional na competição em 2025: o dinamarquês Holger Hune. Atualmente na 15ª colocação do ranking, o jogador mostra-se confiante para sua estreia no torneio carioca, que já anunciou o alemão Alexander Zverev.