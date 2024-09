Após uma primeira sessão apenas regular, onde obteve o sétimo tempo, Lewis Hamilton caprichou no ajuste do carro e terminou o segundo treino livre para o GP da Itália, como o piloto mais rápido da atividade ao cravar 1min20s738 com a sua Mercedes, nesta sexta-feira, em Monza. Lando Norris terminou em segundo com a McLaren e Carlos Sainz, da Ferrari, ficou em terceiro.