Com a vitória por 4 a 1 sobre o Ipswich Town neste sábado, Erling Haaland chegou a seu 10º hat-trick com a camisa do Manchester City. Não só isso, mas os três gols marcados pelo camisa 9 o alçaram à marca de 260 gols na carreira, com 24 anos recém completados. Em comparação, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não haviam superado a marca de duas centenas de gols com a mesma idade do norueguês.