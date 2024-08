A estreia do Santos na Série B foi com uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, na Vila Belmiro. Um turno depois, as equipes se reencontram nesta sexta-feira, em Belém, e Guilherme, que fechou o placar naquele jogo, prevê um reencontro bem mais complicado por causa da evolução do rival.