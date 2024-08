Reanimado pela vitória em cima do Brusque por 1 a 0, o Guarani volta a campo nesta terça-feira focado em mais um resultado positivo para quem sabe sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h, no fechamento da 19ª rodada.