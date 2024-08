Com duas vitórias nos últimos três jogos, o Guarani quer seguir crescendo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro para tentar sair da lanterna e se livrar do rebaixamento. Neste sábado, pela 21ª rodada, irá fazer um confronto contra um concorrente direto na luta contra a degola: visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 15h30.