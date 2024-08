O Guarani vem mostrando que de 'virtual rebaixado' na Série B do Campeonato Paulista não tem nada. Após as vitórias sobre Vila Nova-GO, por 2 a 0, e Chapecoense, por 4 a 0, o time derrubou as estatísticas negativas e renovou a esperança de evitar a queda para a Série C.