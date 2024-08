Apesar de só entrar em campo na segunda-feira, quando recebe o Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani segue se preparando para buscar pontos para tentar sair da lanterna. Para o duelo, o técnico Allan Aal, que irá fazer apenas o seu segundo jogo à frente do alviverde neste seu retorno, será obrigado a mexer no time titular que escalou em sua estreia na derrota para o Ceará.