Depois de uma vitória importante, o Guarani continua sua preparação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Allan Aal terá dois problemas sérios para escalar o time de Campinas, pois não contará com o zagueiro Matheus Salustiano e com o meia Luan Dias no duelo direto com a Chapecoense fora de casa.