Apesar de já ter feito algumas contratações para tentar se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani segue ativo no mercado em busca de um lateral e um volante para fechar o elenco no restante da temporada de 2024. Por isso, Emerson Barbosa e Pierre, ambos jogadores que disputaram a Série C pelo já eliminado Tombense-MG, entraram no radar da diretoria campineira. E, podem ser oficializados em breve.