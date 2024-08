O Grêmio perdeu o embalo em sua reação no Campeonato Brasileiro, ao ser derrotado por 2 a 0 para o Bahia, neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23ª rodada. Os dois gols foram marcados por Thaciano, ambos de cabeça. Ex-atacante gremista, ele não comemorou em nenhum dos gols.