Gómez esbanja confiança no Palmeiras em clássico com o São Paulo e em 'decisão' da Libertadores

Apesar da oscilação recente do Palmeiras na temporada - foram duas vitórias, dois empates e cinco derrotas no último mês -, o zagueiro Gustavo Gómez acredita que, diante da torcida, o clube alviverde tem todas as condições de derrotar o São Paulo, concorrente direto ao título do Campeonato Brasileiro, e de reverter a vantagem do Botafogo nas oitavas de final da Libertadores. Neste domingo, o time comandado por Abel Ferreira faz o clássico, no Allianz Parque, às 16h.