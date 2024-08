A Federação Romena de Ginástica (FRG) anunciou que Ana Maria Barbosu vai receber a medalha de bronze referente à final do solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 em uma cerimônia na sexta-feira. A atleta teve o resultado reconhecido após um recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês). Isso significou a anulação do resultado que colocou a norte-americana Jordan Chiles no pódio.