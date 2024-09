Atual campeão do US Open, Coco Gauff teve de lutar muito para se garantir nas oitavas de final, nesta sexta-feira. A tenista norte-americana de 20 anos perdeu o primeiro set para a ucraniana Elina Svitolina e, após batalha de mais de duas horas, conseguiu a virada, avançando com 3/6, 6/3 e 6/3.