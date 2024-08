Franco-argelina impressiona e conquista 1ª medalha olímpica do continente africano na ginástica

A franco-argelina Kaylia Nemour, de 17 anos, brilhou na Arena Bercy em Paris, neste domingo, e, com impressionantes 15,700 - 7,200 de dificuldade e 8,500 de execução -, alcançou o topo do pódio na prova de barras assimétricas da ginástica artística. Nas classificatórias, ela já havia obtido 15,600. A chinesa Qiu Qiyuan, campeã mundial em 2023 no aparelho, somou 15,500 e ficou com a prata, enquanto a norte-americana Sunisa Lee completou o pódio, com 14,800.