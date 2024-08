Contando com o incentivo das arquibancadas na Arena Paris Sul e sem encontrar muita resistência do adversário, a França derrotou a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/23, neste sábado, e conquistou nos Jogos de Paris-2024 seu segundo ouro consecutivo no vôlei masculino.