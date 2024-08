A Federação Paulista de Futebol publicou em portaria, nesta quinta-feira, que a principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, está proibida de frequentar jogos no Estado por 30 dias, incluindo o clássico com o São Paulo, marcado para este domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.