A Copa Sul-Americana terá a reedição das semifinais do ano passado, agora nas quartas de final. Depois de empatar na ida por 1 a 1, o Fortaleza garantiu sua vaga, ao vencer de virada o Rosario Central, por 3 a 1, na Arena Castelão, nesta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas, e será o adversário do Corinthians, em novo duelo de brasileiros na competição continental,