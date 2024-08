O Fortaleza vem provando jogo a jogo que vai ser um dos concorrentes na briga pelo título do Brasileirão deste ano. Neste sábado, no duelo que abriu a 22ª rodada, o time cearense embalou a nona vitória nos últimos dez jogos e assumiu a vice-liderança provisória, ao vencer o Criciúma, por 1 a 0, na Arena Castelão. Moisés, no começo do segundo tempo, marcou o gol da vitória.