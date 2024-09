Fórmula 1 anuncia parceria para geração de energia de baixo carbono em GPs da Europa

Manter as boas condições climáticas sempre fez parte das metas da Fórmula 1. E, nesta quarta-feira, foi firmada uma parceria de vários anos com a Aggreko, fornecedora líder mundial de soluções temporárias de energia e que já tinha acordo com a Fórmula E, para o fornecimento de sistemas inovadores de geração de energia de baixo carbono em todos os GPs da Europa a partir de 2025. A empresa se tornará uma Fornecedora Oficial da F-1 e faz parte da luta por emissão zero de carbono até 2030.