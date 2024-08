O Fluminense continua em franca recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Com sua força máxima, a equipe carioca venceu o Bahia, por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela 21.ª rodada, em sua quarta vitória consecutiva. Nem esta sequência positiva, porém, foi suficiente para tirá-lo da zona de rebaixamento. Com 20 pontos, o clube está em 17º lugar.