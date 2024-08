O Fluminense confirmou, nesta terça-feira, a venda do volante Aleksander para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A negociação já estava encaminhada desde o fim de semana. Por meio de nota, o clube carioca postou uma foto do jogador revelado pelo clube com o troféu da Libertadores e a inscrição "Obrigado".