Mesmo jogando no Mineirão, o Fluminense se sentiu em casa e venceu o Atlético-MG de forma tranquila e segura por 2 a 0. Serna e Arias definiram o placar do confronto para o time carioca. A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e serviu de prévia para o duelo entre os times pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.