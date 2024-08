Autor do segundo gol do Flamengo sobre o Liverpool na decisão do Mundial de 1981 (os cariocas ganharam por 3 a 0), e ídolo do clube, o meio-campista Adílio de Oliveira Gonçalves, o Adílio, morreu nesta segunda-feira, no Rio. Aos 68 anos, o eterno camisa 8 lutava contra um câncer de pâncreas.