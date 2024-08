Flamengo explica negociação com Gabigol: 'Como assinar por 5 anos com desempenho inferior?'

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, reuniu-se com o grupo "Advocacia Rubro-Negra", nesta sexta-feira, em uma churrascaria na zona sul do Rio de Janeiro, e, entre outros assuntos, foi questionado sobre o impasse em relação à renovação contratual do atacante Gabigol. O dirigente explicou que compreende a condição de ídolo do jogador, mas que sua queda de rendimento no último ano inviabiliza a extensão do contrato por longo prazo, como deseja o atleta. E que não vai comprometer as finanças do clube para segurá-lo.