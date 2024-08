O que mais o técnico Tite temia se concretizou. Os atacantes Pedro e Gabigol foram diagnosticados com lesões na coxa e desfalcam o Flamengo nos próximos compromissos, tanto no Brasileirão quanto na partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Bolívar, na altitude de La Paz. A dupla se lesionou justamente diante do time boliviano na última quinta-feira. Eles passaram por exames na sexta, no Ninho do Urubu.