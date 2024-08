Protagonista da vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no fim de semana ao marcar os dois gols do triunfo de 2 a 1 no Allianz, pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante Flaco López disse que o resultado aumentou ainda mais a motivação do elenco em buscar a classificação diante do Botafogo no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.