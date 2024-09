Cinco jogadores do São Paulo e o vice-presidente de futebol Harry Massis foram a Montevidéu para o velório de Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, que morreu após sofrer uma arritmia cardíaca na partida entre as equipes no MorumBis, pela Libertadores. Os são-paulinos se juntaram a milhares de pessoas em homenagem ao uruguaio que tinha 27 anos.