Grande força do País, o Palmeiras viu seu favoritismo na Libertadores e Copa do Brasil cair logo nas oitavas de final. Restou o Brasileirão, no qual busca o tricampeonato, e a ordem é concentração total na busca pela taça. Cada vez mais ambientado ao novo grupo, o meia Felipe Anderson alerta a equipe sobre os perigos da competição de pontos corridos e cobra atenção.