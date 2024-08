A Federação Italiana de Boxe divulgou que não aceitará nenhum prêmio em dinheiro da Associação Internacional de Boxe (IBA). O presidente da organização, Umar Kremlev, anunciou a intenção de premiar com US$ 50 mil (cerca de R$ 286,5 mil) a pugilista Angela Carini, além de oferecer US$ 25 mil à federação e US$ 25 mil ao técnico de Carini.