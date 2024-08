Danilo, volante do Notthingham Forest, sofreu uma grave lesão na perna esquerda ainda no começo do jogo contra o Bournemouth, neste sábado, válida pela 1ª rodada da Premier League. O jogador, ex-Palmeiras, se machucou numa disputa aérea e dobrou o tornozelo na queda, após cair de mau jeito. O clube inglês ainda não se pronunciou sobre o grau da lesão.