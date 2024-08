Estêvão não começou o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores diante do Botafogo por ainda se recuperar de lesão muscular. Entrou no decorrer da partida no Engenhão, mas pouco fez para evitar a derrota por 2 a 1. Arma nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o jovem atacante vê a equipe com motivação extra após 2 a 1 sobre o São Paulo, no Brasileirão.