Apesar de ainda dar os primeiros passos no time profissional do Palmeiras, aos 17 anos, Estêvão parecia saber que seria convocado. As grandes apresentações o credenciaram a ser uma das novidades de Dorival Júnior para defender a seleção brasileira contra Equador e Paraguai, em setembro. Ao lado da família, o jovem vibrou bastante com o chamado e revelou que passou a noite em claro de ansiedade.